"تشريعية النواب" تقر اتفاقية قرض وتغير اسم منظمة المؤتمر الإسلامي

كتب- أحمد علي:

وافقت اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء أبوشقة، على اتفاقيتين وقعتها مصر، مؤكدة عدم وجود أي مخالفة دستورية أو قانونية بالاتفاقيتين وأن طريقة إقرار كل منهما تخضع للبرلمان دون الحاجة للاستفتاء الشعبي.

وتتضمن الاتفاقيتان قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 278 لسنة 2019 بشأن الموافقة على اتفاق القرض بين جمهورية مصر العربية ممثلة في وزارة الاستثمار والتعاون الدولي وبنك التعمير الألماني بشأن دعم الميزانية لأجل تعزيز برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري مع تركيز خاص على الأثر الاجتماعي بمبلغ 225 مليون يورو والموقع في 12/2/ 2019، كما تضمن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 279 لسنة 2019 بالموافقة على قرار مجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي رقم 38/4ات المعتمد في الأستانة خلال الفترة من 28 إلى 30 يونيو2011 بشأن تغيير اسم منظمة المؤتمر الإسلامي والقرار رقم 44/3المعتمد في كوت ديفوار يومي 10و11 يوليو 2017 بشأن دورية انعقاد القمة الإسلامية.