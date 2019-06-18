برلماني يشيد بنجاح وزارة التعليم في القضاء على الغش وتسريب الامتحانات

كتب- أحمد علي:

أشاد فايز بركات، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، بنجاح وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في القضاء على ظاهرة الغش وتسريب امتحانات الثانوية العامة مقارنة بالسنوات الماضية، والتي عانينا فيها من ضياع مجهود الطلاب المتميزين نتيجة تفشي هذه الظاهرة.

وأكد بركات، في بيان، اليوم، أن هناك عدة عوامل ساهمت في تحجيم الظاهرة أهمها تطبيق نظام "البوكليت"، ومشاركة جميع أجهزة الدولة في عملية تأمين الامتحان، وإشراف جهات سيادية على حركة كراسات الامتحانات وفق منظومة معقدة.

وأوضح أن شاومينج وغيرها من المسربين لامتحانات الثانوية العامة فشلوا هذا العام في نشر الأسئلة قبل بدء الامتحان، وأقصى ما استطاعوا فعله نشر أجزاء من الامتحان بعد بدايته بالفعل، وهو ما تصدت له أجهزة الأمن بتحديد هوية الطالب مرتكب هذا الفعل وعقابه بعقاب رادع.