برلماني: الحرف المصرية مهددة بسبب تحول العمالة إلى "التوك توك"

كتب- أحمد علي:

تقدم محمد عبدالله زين الدين، وكيل لجنة النقل بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجهًا إلى رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بشأن ظاهرة هجر الصنايعية وأصحاب الحرف لمهنتهم الأصلية وتوجههم إلى التوك توك كمصدر دخل جديد لهم، حتى أصبح مصير العمالة مهددا بسبب التوك توك.

وأوضح زين الدين، في بيان، اليوم الثلاثاء، أن عددًا ليس بالقليل من الصنايعية ودعوا مهنتهم التي امتهنوها لعقود، بعدما صار التوك توك أكثر جاذبية ودخلاً وراحة، خاصة في ظل العشوائية في استخدامه وانتشاره بشوارع مصر دون حسم ولا تنظيم.

وأشار إلى وجود عدة أسباب دفعتهم إلى هذا السبب أهمها أن التوك توك يمثل دخلا مضمونا لهم، مقارنة بحرفتهم التي قد يخرج منها في اليوم بمبلغ أقل كثيرا، بالإضافة إلى رغبتهم في التخلص من تسلط صاحب العمل، وحتى إن كان هو صاحب العمل، يهجره بسبب غلاء أجور العمالة.

وأكد النائب أن عدم وجود قوانين وحزم في استخدام التوكوتوك، يزيد هروب العمالة إليه، كوسيلة أسهل لكسب الرزق وتنهار شيئا فشيئًا الحرف المصرية.