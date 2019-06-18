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    برلماني: توطين صناعة المركبات يحقق مكاسب كبيرة للاقتصاد المصري

    02:45 م الثلاثاء 18 يونيو 2019
    برلماني: توطين صناعة المركبات يحقق مكاسب كبيرة للاقتصاد المصري

    صناعة السيارات

    كتب- أحمد علي:

    أشاد طارق متولي، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، بجهود الدولة لتوطين صناعة المركبات في مصر، وتقديم الحوافز اللازمة للمستثمرين في هذا القطاع، وتذليل العقبات التي تواجههم.

    وأوضح متولي، في بيان، الثلاثاء، أن توطين هذه الصناعة من شأنه تحقيق مكاسب كبيرة للاقتصاد القومي، خاصة أنها صناعة ذات مردود اقتصادي عال لتكاملها مع صناعات أخرى حيوية كالطاقة والبتروكيماويات والصلب والألمنيوم، بالإضافة إلى مساهمتها في تطور المكانة العالمية للصناعات المصرية بشكل متكامل إلى جانب إسهامها في تلبية الطلب المحلي، وتقليص حجم الاستنزاف المالي الناتج من الاستيراد.

    وأكد أن توطين صناعة السيارات ومنح المستثمرين مزيد من الامتيازات والتسهيلات يساهم في توفير فرص العمل للشباب بالإضافة إلى فتح أسواق تصديرية لمصر بالخارج بعد تغطية السوق المحلية.

    صناعة المركبات صناعة السيارات الاقتصاد المصري طارق متولي

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