برلماني: حملة "إحساسك نعمة" مهمة في ظل ارتفاع عدد مرضى السكري

كتب- أحمد علي:

أشاد ممتاز دسوقي، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، بالحملة القومية للكشف المبكر عن مرض التهاب الأعصاب الطرفية "إحساسك نعمة"، والتي أطلقت في سبتمبر الماضي ووصلت إلى صعيد مصر في مارس، مشيرا إلى أهميتها خاصة مع تشرس نسب الإصابة بالسكري في مصر.

وأوضح دسوقي، في بيان، اليوم الثلاثاء، أن خطورة مرض الأعصاب الطرفية تكمن في أنه يصاب بها البعض دون العلم به، وقد يؤذي المريض نفسه، دون أن يشعر بألم اليدين والقدمين، وتزيد احتمالات الإصابة به لدى مرضى السكري، والذين يبلغ عددهم في مصر 8 ملايين مصاب، منهم 70% يعانون من مرض التهاب الأطراف العصبية، والذي قد تؤدي مضاعفاته إلى تنفيذ عمليات بتر للعدد الأكبر منهم.

وأكد أن وصول النسبة إلى هذه الدرجة في مصر يزيد من العبء المادي والتبعات الاقتصادية لمرض سكر الدم بنوعيه الأول والثاني، وينفق على علاجه نحو مليار دولار سنويًا.