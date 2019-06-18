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    شيخ الأزهر يوضح حكم استخدام هواتف العمل في مكالمات شخصية

    01:57 م الثلاثاء 18 يونيو 2019
    شيخ الأزهر يوضح حكم استخدام هواتف العمل في مكالمات شخصية

    دار الإفتاء المصرية

    كتب- محمود مصطفى:

    أكدت دار الإفتاء المصرية، أن استعمال هاتف العمل في إجراء المكالمات الشخصية، حرام شرعًا، لما فيه من الإضرار بالمال العام.

    وأوضحت دار الإفتاء، في فتوى لفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، نشرها الموقع الإلكتروني، أنه لا يجوز للعاملين بالمصالح العامة والخاصة أن يستخدموا تليفون النداء الآلي في مكالماتٍ شخصيةٍ إلا إذا دعت الضرورة إلى ذلك، لا سيما وأن هناك نظام الاتصال عن طريق الكروت الخاصة، والضرورة تقدر بقدرها.

    وأشارت دار الإفتاء، إلى أنه من الواجب على كل إنسانٍ أن يحافظ على المال العام، ولا يجوز له الاعتداء عليه بأي وجهٍ من وجوه التعدي؛ لأن حفظ هذا المال من مقاصد الشريعة الإسلامية يجب علينا جميعًا أن نصونه ونحافظ عليه؛ لأن منفعته تعم جميع المواطنين فلا يصح أن يستغل لأغراض شخصية.

    دار الإفتاء المصرية المال العام أحمد الطيب

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