بالصور.. المدارس اليابانية تجري المقابلات الشخصية للطلاب المرشحين

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كتبت- ياسمين محمد:

بدأت المدارس المصرية اليابانية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أمس الاثنين، إجراء المقابلات الشخصية للتلاميذ المقبولين مبدئيًا بالمدارس المصرية اليابانية للعام الدراسي الجديد 2019/2020، الذين تقدموا للالتحاق بـ40 مدرسة في 23 محافظة.

وبحسب بيان صحفي، اليوم الثلاثاء، أجريت المقابلات الشخصية للتلاميذ المتقدمين لمرحلة رياض الأطفال "KG1، وKG2" أمس الاثنين، وتستكمل اليوم.

ومن المقرر إجراء المقابلات الشخصية للتلاميذ المتقدمين للصف الأول والثاني الابتدائي يومي الأربعاء الموافق 19 يونيو 2019 والخميس الموافق 20 يونيو 2019.

وحددت وحدة المدارس المصرية اليابانية، يوم الأحد الموافق 23 يونيو 2019؛ لإجراء المقابلات الشخصية للمتقدمين الذين تخلفوا في الحضور في المواعيد المقررة لهم.

وكانت وحدة المدارس المصرية اليابانية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أرسلت بريد إلكتروني للأطفال الذين تنطبق عليهم شروط ومواصفات الالتحاق بالمدارس وفقًا للأماكن الشاغرة بكل مدرسة.

وأكدت وزارة التربية والتعليم أنه في حالة عدم ثبوت صحة الأوراق المقدمة أو عدم الالتزام بالموعد المرسل عبر البريد الإلكتروني، يستبعد الطفل ويجري اختيار الطفل التالي في قائمة الانتظار.

وأغلقت وزارة التربية والتعليم باب التقدم للطلاب في المدارس المصرية اليابانية للعام الدراسي الجديد 2019- 2020، يوم الأحد الموافق 19 مايو 2019.