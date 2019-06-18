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    مركز البحوث القضائية يعقد ندوة قواعد التحكيم التجاري الدولي

    12:42 م الثلاثاء 18 يونيو 2019
    مركز البحوث القضائية يعقد ندوة قواعد التحكيم التجاري الدولي

    المستشار أحمد أبو العزم رئيس مجلس الدولة

    كتب-محمود الشوربجي:

    أعلن مركز الدراسات والبحوث القضائية، برئاسة المستشار أحمد أبو العزم رئيس مجلس الدولة، عن عقد ندوة بعنوان" تعريف بتاريخ وقواعد التحكيم الخاصة بمركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي"، وذلك السبت المقبل بمقر المجلس.

    وقال المستشار أحمد مناع مدير مركز الدراسات القضائية، إنه يحاضر بالندوة، الأستاذ الدكتور إسماعيل سليم -مدير مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي، وسوف يتم إلقاء الضوء على تاريخ المركز على مدار أربعين عاماً، وكذلك شرح لأهم قواعد التحكيم الخاصة بالمركز والإشارة إلى الأنشطة والخدمات على المستويات العربي والإفريقي والدولي، والتكامل بين قضاء مجلس الدولة ومركز القاهرة الإقليمي، والفوائد الاقتصادية من جعل القاهرة قبلة للتحكيم الدولي والإقليمي أسوة بباريس ولندن.

    أحمد أبو العزم مجلس الدولة التحكيم التجاري الدولي مركز البحوث القضائية

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