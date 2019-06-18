السجيني: محلية النواب تفتح ملف الأسواق الأسبوع المقبل

كتبت- ميرا إبراهيم:

قال المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن اللجنة ستفتح الأسبوع المقبل ملف الأسواق المحلية بأنواعها سواء رسمية أو عشوائية متضمنة الظاهرة المسيئة الخاصة باستمرار تعديات الباعة على الأرصفة والطرق.

جاء ذلك في تصريحات للمحررين البرلمانين، الثلاثاء، مؤكدا أنه لا توجد في منظومة الإدارة والعلم الحديث مشكلة بلا حلول، والباعة المتجولون ينظمهم قانون، والأسواق ينظمها قانون، والأوضاع على الأرض تؤكد أن هذا الملف شأنه مثل كثير من الملفات التي رصدتها اللجنة منذ الدور الأول للانعقاد ضمن موضوعات تحتاج إلى مواجهة جادة لحلول مؤسسية مستدامة تراعي الأوضاع والاعتبارات.

ولفت رئيس اللجنة، إلى أن المناقشات تتضمن دعوة جميع الأطراف التنفيذية والشعبية والبحثية للتوافق حول المطلوب سواء على مستوى التشريع أو التنفيذ أو التوعية والتثقيف، مشيرًا إلى أن هذا الملف مرتبط بزيادة الموارد المالية المحلية ويعد أحد مكونات الاقتصاد الخفي والموازي، قائلا: "التعدي على الأرصفة والطرق يعكس صورة سلبية عن النسق الحضاري الواجب توافره في الوحدات المحلية بمستوياتها".