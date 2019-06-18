"مستثمري جنوب سيناء ومرسى علم" تكشف تأثير تراجع الدولار على السياحة

كتب- يوسف عفيفي:

قال الدكتورعاطف عبداللطيف، رئيس جمعية "مسافرون" للسياحة والسفر وعضو جمعيتي مستثمري جنوب سيناء ومرسى علم، إن الحالة الاقتصادية الجيدة التي تشهدها مصر وما ترتب عليها من تراجع الدولار مقابل الجنيه مؤخرا، يؤكد أننا نسير في الطريق الصحيح وأن خطوات الإصلاح الاقتصادي بدأت تؤتي ثمارها.

وأوضح عبداللطيف، في بيان اليوم، أن تراجع سعر الدولار على القطاع السياحي المصري، أدى إلى تراجع حصيلة السياحة المصرية من دخل السياحة ومع ثبات أسعار الخدمات المقدمة من أكل وشرب وكهرباء وغيرها أثر على دخل السياحة.

وأضاف أن هناك فرصة قوية لدخول مزيد من الدولارات إلى مصر من السياحة إذا تم الاتفاق والتنسيق بين القطاع السياحي المصري على زيادة أسعار العقود الجديدة والبرامج السياحية الخاصة بمصر فى الخارج خلال الفترة المقبلة بما يتماشي مع الوضع العالمي خاصة أن أسعار بيع معظم البرامج السياحية لم تشهد أي تغيير منذ أكثر من 7 أعوام.

وأكد عبداللطيف، أن تراجع سعر الدولار لأكثر من جنيه خلال الفترة الماضية ومع زيادة العقود ورفع أسعار البرامج السياحية لمصر ولو بنسب متفاوتة من 10 إلى 15% سيؤدي إلى زيادة حصيلة قطاع السياحة بنسبة من 8 إلى 12% فقط مقابل فرق السعر.

وأوضح أن القطاع السياحي في مصر قام بإعادة تعديل وتطوير نفسه وخدماته المقدمة مما يؤهله إلى زيادة أسعار الخدمات المقدمة والخروج إلى حد ما من سوق السياحة المستقبل للجنسيات الأقل انفاقا أو ذات الانفاق البسيط حتى نستطيع تقديم المزيد من خدماتنا المتميزة للسائح.

ونوه إلى أن الوضع الحالي لقطاع السياحة وما تحققه من معدلات سياحية جيدة يتطلب الضرب من حديد على أيدي من يقومون بحرق أسعار الغرف السياحية في مصر ويجب أن يكون هناك دور قوي لوزارة السياحة من خلال مراجعة أسعار الفنادق بفئاتها المختلفة بداية من 3 نجوم وحتى 5 نجوم وفي حالة أي فرد يخالف البيع بالأسعار المحددة لفئته يتم تنزيله إلى الفئة الأقل وتوقيع جزاءات صارمة عليه لأن حرق الأسعار يضر بالدخل القومي، مشيدا بإجراءات جمعية السياحة بالبحر الأحمر واتحاد الغرف السياحية والخطوات المهمة لمواجهة ظاهرة حرق الأسعار.

وشدد على ضرورة إيجاد آلية من قبل وزارة السياحة للوقوف على أسعار الفنادق المعلنة وتطبيقها وحصر عدد النزلاء ويجب أن تتابع الدولة قطاع السياحة مع مراعاة آليات العرض والطلب ومراقبة الحركة السياحية عالميا ومحليا وتأثيرات الاحداث المتنوعة على السياحة.

وأكد رئيس جمعية "مسافرون"، ضرورة إعادة النظر في فوائد القروض الخاصة بالسياحة المرتفعة التي لا تقوى أكثر الفنادق على السداد بالتزاماتها.

ونوه عاطف إلى أن الجنسيات التي تستهدف زيارة مصر بشكل مكثف حاليا تتمثل في الألمان والأوكران والإيطاليين ودول الخليج العربي ولذلك لابد من توفير رحلات الطيران لهذه الدول بشكل مكثف وإعداد خطة أسعار جديدة لهذه الأسواق مع استهداف الأسواق السياحية ذات النفقات المرتفعة خاصة أن كل المؤشرات والحجوزات تؤكد أن النصف الثاني من العام الحالي سيشهد انتعاشة سياحية كبيرة فى أعداد السياح والإيرادات السياحية المحققة.​