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    الأعلى للاعلام يشارك في تدشين الأمم المتحدة "إعلام من أجل التنمية"

    12:34 م الثلاثاء 18 يونيو 2019
    الأعلى للاعلام يشارك في تدشين الأمم المتحدة "إعلام من أجل التنمية"

    مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام

    كتب- مصطفى علي:

    شارك المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في احتفال منظمة الأمم المتحدة برئاسة ريتشارد ديكاتسون المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، بتدشين مبادرة "إعلام من أجل أهداف التنمية المستدامة"، ومثل المجلس في الفعالية عبدالجواد أبوكب رئيس تحرير الموقع الرسمي للمجلس، وحضرها رؤساء تحرير عدد من ووسائل الإعلام المصرية البارزة.

    وتهدف المبادرة إلى تعزيز الشراكة مع الإعلام المصري ورفع مستوى مشاركته في الجهود الرامية إلى تحقيق الأهداف العالمية، وتبدأ اعتباراً من اليوم (الثلاثاء)،17 ورشة عمل للإعلاميين حول أهداف التنمية المستدامة التي اعتمدتها الأمم المتحدة قبل سنوات.

    الأعلى للإعلام مكرم محمد احمد إعلام من أجل التنمية ريتشارد ديكاتسون

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