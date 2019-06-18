الأعلى للاعلام يشارك في تدشين الأمم المتحدة "إعلام من أجل التنمية"

كتب- مصطفى علي:

شارك المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في احتفال منظمة الأمم المتحدة برئاسة ريتشارد ديكاتسون المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، بتدشين مبادرة "إعلام من أجل أهداف التنمية المستدامة"، ومثل المجلس في الفعالية عبدالجواد أبوكب رئيس تحرير الموقع الرسمي للمجلس، وحضرها رؤساء تحرير عدد من ووسائل الإعلام المصرية البارزة.

وتهدف المبادرة إلى تعزيز الشراكة مع الإعلام المصري ورفع مستوى مشاركته في الجهود الرامية إلى تحقيق الأهداف العالمية، وتبدأ اعتباراً من اليوم (الثلاثاء)،17 ورشة عمل للإعلاميين حول أهداف التنمية المستدامة التي اعتمدتها الأمم المتحدة قبل سنوات.