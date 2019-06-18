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    ورشة تدريبية بالكهرباء حول تنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة

    12:29 م الثلاثاء 18 يونيو 2019
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    كتب- محمد صلاح:

    افتتحت المهندسة مها مصطفى أحمد، وكيل وزارة الكهرباء للبحوث والتخطيط والتعاون الدولي ممثلًا لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتور مسعد المسيري مسئول الطاقة بوكالة الاتحاد الافريقي للتنمية (النيباد)، صباح اليوم، ورشة العمل التدريبية التي يستضيفها قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصري حول تنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة وشبكات الكهرباء الصغيرة ومتناهية الصغر بالدول الأفريقية الأشد احتياجاً للكهرباء وذلك خلال الفترة من 18-20 يونيو 2019 بالقاهرة.

    وحسب بيان، اليوم، أوضحت المهندسة مها، أنه يشارك في ورشة العمل حوالي 30 مشارك من 21 دولة أفريقية، وممثلون من الشركة المصرية لنقل الكهرباء وهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة بالاضافة إلى ممثلي مركز التميز الإقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة RCREEE وممثلي بعض شركات القطاع الخاص المصري المنفذين في مشروع بنبان.

    وأضافت مصطفى أنه سيتم خلال الورشة استعراض تجربة مصر في تنفيذ محطة بنبان الشمسية كأحد أكبر المحطات الشمسية في العالم وكيفية دخول القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات الكبري والآليات المتبعة لجذب الاسثمارات.

    وزارة الكهرباء الطاقة المتجددة المشروعات الاتحاد الافريقي

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