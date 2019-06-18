غدًا.. تفتيش أمريكي على شركة صيانة الطائرات بمصر للطيران

كتب- طه عبيد:

يبدأ وفد هيئة الطيران المدني الفيدرالي الأمريكي "FAA" التفتيش على شركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية خلال الفترة من 19 إلى 27 يونيو الجاري؛ بهدف تجديد الاعتماد في صيانة وعمرة الطائرات.

وقالت مصادر بالشركة، إنه جرى التشديد على العاملين بضرورة التواجد في أماكن عملهم بدءًا من الثامنة صباحًا والالتزام بتطبيق قواعد وشروط العمل الأساسية.

وأضافت المصادر، أن تفتيش هيئة سلامة الطيران المدني الفيدرالي الأمريكي، سنوي من أجل اعتماد شهادة التشغيل الخاصة بالشركة.​