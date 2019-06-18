برلماني: السيسي أنقذ مصر من الإفلاس بسياسات الإصلاح الاقتصادي

كتب- أحمد علي:

قال النائب سعيد حساسين، عضو مجلس النواب، إن تصريحات محافظ البنك المركزي المصري بشأن تلقي الجهاز المصرفي المصري منذ تحرير سعر الصرف في الثالث من نوفمبر ٢٠١٦، حتى الآن نحو ٢٠٠ مليار دولار تم ضخها في الاقتصاد المصري دليل قاطع على نجاح سياسات مصر في الإصلاح الاقتصادي، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي أنقذ مصر من الإفلاس.

وأضاف "حساسين"، في بيان اليوم، أن أكبر دليل على نجاح الإصلاح الاقتصادي تأكيد محافظ البنك المركزي في تصريحاته أن مصر لا تحتاج إلى برنامج جديد مع صندوق النقد الدولي، بعد انتهاء برنامج الحالي نهاية يونيو الجاري، لكن هناك أشكال للتعاون يجري مناقشتها حاليا بين الحكومة والصندوق وأن مصر لديها خطط طموحة للنهوض بالاقتصاد، مشيرا إلى أن وضع مصر الاقتصادي الآن أفضل بكثير مقارنة، بما كان عليه قبل برنامج الإصلاح الاقتصادي، وأصبحت مصر ضمن قائمة محدودة بين دول العالم تنظر إليها التقارير والمؤسسات الدولية نظره متفائلة.

ووجه "حساسين" تحية للرئيس عبدالفتاح السيسي والمصريين؛ لأنهم أصحاب الفضل الكبير في إنقاذ مصر من الإفلاس، بعد النجاح الكبير وغير المسبوق في سياسات الإصلاح الاقتصادي.