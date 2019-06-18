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تعرف على تفاصيل طقس الثلاثاء (بيان بالدرجات)

06:30 ص الثلاثاء 18 يونيو 2019
تعرف على تفاصيل طقس الثلاثاء (بيان بالدرجات)

ارشيفية

القاهرة- (مصراوي):

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الثلاثاء، طقس معتدل على السواحل الشمالية، حار على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، وشديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارًا لطيف ليلًا.

كما توقع الخبراء أن تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية غربية، وحالة البحر الأحمر خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء، على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة 24 37

شبين الكوم 23 36

طنطا 23 36

دمنهور 23 33

الإسكندرية 23 32

بلطيم 23 31

مطروح 21 31

السلوم 20 33

سيوة 24 40

بورسعيد 24 30

دمياط 24 29

الزقازيق 23 35

الاسماعيلية 24 37

السويس 25 37

العريش 21 31

رفح 21 30

رأس سدر 26 36

نخل 19 35

نويبع 26 34

طابا 24 35

كاترين 17 31

الطور 26 38

شرم الشيخ 26 41

الغردقة 27 39

مرسى علم 26 37

الفيوم 24 38

بنى سويف 24 38

المنيا 25 38

أسيوط 25 38

سوهاج 26 39

قنا 26 41

الأقصر 27 42

أسوان 28 43

أبوسمبل 28 42

الوادى الجديد 24 42

شلاتين 25 36

ابو رماد 25 35

حلايب 27 34

رأس حدربة 27 34​

الهيئة العامة للأرصاد الجوية الطقس درجات الحرارة الشبورة المائية
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