الحكومة تعلن بشرى سارة لسكان "مدينتي" و"بدر"

القاهرة- (مصراوي):

أعلن هاني يونس المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء، نقل مدفن المخلفات الخاص بمدينتي العبور وبدر.

وأوضح يونس عبر حسابه الشخصي على موقع "فيس بوك" أن وزارة البيئة خصصت قطعة أرض بمساحة 1000 فدان في منطقة صحراوية تتبع القوات المسلحة، مضيفًا أنه سيتم إنشاء مصنع لتدوير المخلفات، وبعض الأنشطة الخدمية الأخرى.

وجاء نص منشور هاني يونس المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء، كالتالي:

"بشرى سارة لسكان مدينتى العبور وبدر.. سيتم نقل المدفن الخاص بالمخلفات والقمامة، بالمدينتين كما سبق وقلت لكم، حيث اتفقت وزيرة البيئة على تخصيص قطعة أرض بمساحة 1000 فدان في منطقة صحراوية تتبع القوات المسلحة، وسيقام بها مصنع لتدوير المخلفات، وبعض الأنشطة الخدمية الأخرى.. تحيا مصر".​

