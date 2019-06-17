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    الأربعاء.. "الأعلى للإعلام" يحقق مع "ميدو" بسبب محتوى "مُثير للفتنة"

    09:28 م الإثنين 17 يونيو 2019
    الأربعاء.. "الأعلى للإعلام" يحقق مع "ميدو" بسبب محتوى "مُثير للفتنة"

    ميدو

    كتب- مصطفى علي:

    قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام استدعاء لاعب كرة القدم السابق أحمد حسام "ميدو" للتحقيق معه بعد غد الأربعاء فيما هو منسوب إلى حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" من محتوى يثير الفتن بين الجماهير.

    وأوضح المجلس، في بيان، اليوم الاثنين، أن إحدى صفحات فيسبوك المنسوبة إلى ميدو قامت بنشر مواد تحمل سبا وقذفا وتتعارض مع الآداب العامة وتتنافى مع قيم وأخلاق المجتمع.

    وأضاف المجلس أن ما نشر بالصفحة المنسوبة للاعب السابق من شأنه إثارة الفتنة بين جماهير الرياضة المصرية وخاصة جماهير كرة القدم.

    ميدو الأعلى للإعلام أحمد حسام مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك إثارة الفتنة سب وقذف

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