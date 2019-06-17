المنتخب الأوغندي يصل القاهرة للمشاركة فى أمم أفريقيا
كتب- طه عبيد:
استقبل مطار القاهرة الدولي، المنتخب الأوغندي الذي وصل للمشاركة في بطولة كاس الأمم الأفريقية ، وقام المهندس احمد فوزي رئيس شركة ميناء القاهرة الجوي وعدد من قيادات الشركة باستقبال الفريق داخل صالة 4 والتي تم تخصيصها لاستقبال بعثات المنتخبات والوفود المشاركة في البطولة .
وتابع فريق من إدارة العلاقات العامة التي استقبلت الفريق بالورود، إنهاء إجراءات وصول الفريق منذ لحظة وصولهم وحتى خروجهم من المطار .
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