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    سقط أرضًا دون حركة.. تفاصيل الدقائق الأخيرة في حياة مرسي

    08:04 م الإثنين 17 يونيو 2019
    سقط أرضًا دون حركة.. تفاصيل الدقائق الأخيرة في حياة مرسي

    محمد مرسي

    كتب- محمد نصار:

    أعلن التليفزيون المصري، وفاة الرئيس المعزول محمد مرسي عيسى العياط، أثناء حضوره جلسة محاكمته في قضية التخابر، اليوم الاثنين بعد طلب الكلمة من قاضي المحكمة.

    وينشر مصراوي تفاصيل الدقائق الأخيرة في حياة الرئيس المعزول محمد مرسي، وفقًا لبيان النائب العام، الصادر منذ قليل.

    - تلقت النيابة العامة عصر اليوم الاثنين، إخطارًا بوفاة محمد مرسي العياط، بجلسة المحاكمة في القضية رقم 56458 لسنة 2013، جنايات أول مدينة نصر.

    - أثناء المحاكمة، وعقب انتهاء دفاع المتهمين الثاني والثالث من المرافعة طلب محمد مرسي الحديث فسمحت له المحكمة بذلك

    - تحدث محمد مرسي لمدة 5 دقائق، وعقب انتهائه من كلمته رفعت المحكمة الجلسة للمداولة.

    - أثناء وجود محمد مرسي والمتهمين داخل القفص، سقط أرضًا مغشيًا عليه، وتم نقله فورًا إلى المستشفى وتبين وفاته.

    - بتوقيع الكشف الطبي الظاهري عليه، وجد أنه لا ضغط له ولا نبض ولا حركات تنفسية، وحدقتا العينين متسعتان، غير مستجيبتين للضوء والمؤثرات الخارجية

    - حضر إلى المستشفى متوفى في تمام الساعة 4:50 دقيقة مساءً، وتبين عدم وجود إصابات ظاهرية بالجثمان.

    لمتابعة كل ما يتعلق بوفاة الرئيس المعزول محمد مرسي (اضغط هنا)

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