  • عاجل:وفاة الرئيس المعزول محمد مرسي العياط

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    وفاة محمد مرسي الثانوية العامة أمم أفريقيا 2019 هجمات ناقلات النفط تذاكر المترو أسعار الليمون الطقس الاحتجاجات في السودان

    قناة العربية تكشف أول طلب لأسرة مرسي بعد وفاته

    06:22 م الإثنين 17 يونيو 2019
    قناة العربية تكشف أول طلب لأسرة مرسي بعد وفاته

    محمد مرسي

    (مصراوي)

    أفادت قناة العربية، بأن فريقًا طبيًا يعاين جثمان الرئيس السابق محمد مرسي الذي توفيَّ خلال محاكمته اليوم الاثنين.

    وذكرت القناة أن أسرته طلبت أن تتولى عملية دفنه.

    وكان التليفزيون المصري، أفاد أن الرئيس المعزول محمد مرسي العياط، أصيب بنوبة إغماء، بعد رفع جلسة محاكمته في قضية التخابر، وتوفيَّ على إثرها.

    كان التليفزيون المصري، أفاد في نبأ عاجل، منذ قليل، أنه جرى نقل الجثمان إلى المستشفى وجارٍ اتخاذ الإجراءات اللازمة.

    وكان التليفزيون المصري، أذاع نبأ وفاة الرئيس المعزول محمد مرسي عيسى العياط؛ أثناء حضوره جلسة محاكمته في قضية التخابر اليوم الاثنين.

    وأضاف أن مرسي طلب الكلمة من القاضي، وأعطاه الكلمة، وتحدث، وتوفيَّ عقب رفع الجلسة.

    محمد مرسي وفاة محمد مرسي محاكمة محمد مرسي التليفزيون المصري جماعة الأخوان قضية التخابر

    الخبر التالى:

    شيخ الأزهر يستقبل إمام مسجد النور بنيوزيلندا
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان