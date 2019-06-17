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لأول مرة.. "الثقافة" تُطلق جائزة للترجمة عن الصينية

02:52 م الإثنين 17 يونيو 2019
لأول مرة.. "الثقافة" تُطلق جائزة للترجمة عن الصينية

المركز القومي للترجمة

القاهرة - أ ش أ:

أعلن المركز القومي للترجمة بوزارة الثقافة، إطلاق جائزة للترجمة عن الصينية بالتعاون مع المركز الثقافي الصيني بالقاهرة.

وذكر المركز القومي للترجمة - في بيان اليوم الاثنين - أنه سيتم إعلان تفاصيل المسابقة خلال مؤتمر صحفي يعقد غدا الثلاثاء بمقره، بحضور الدكتور أنور مغيث مدير المركز، والمستشار الثقافي الصيني، ومدير المركز الثقافي الصيني بالقاهرة، والكاتب شى ايفنغ (وهو مؤلف العمل المطروح لمسابقة الترجمة)، والكاتب الصيني خا هونغ مدير مركز أدب الإنترنت باتحاد الكتاب الصينيين.

وقال الدكتور أنور مغيث إنه في إطار سعي المركز القومي للترجمة إلى خلق جيل جديد من شباب المترجمين، رأى المركز ضرورة إطلاق هذه الجائزة تشجيعا للشباب للترجمة عن الصينية والتي لا تزال الترجمة عنها محدودة حتى الآن (مقارنة باللغات الأخرى) .. لافتا إلى أنه تم الإعداد لهذه الجائزة على مدار أشهر قبل طرح هذه المسابقة، وبمجرد الحصول على حقوق ترجمة العمل موضوع المسابقة، تم الاتفاق على موعد إطلاق الجائزة.

المركز القومي للترجمة وزارة الثقافة المركز الثقافي الصيني

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