"المصرية لتدريب الأطباء": بدء اعتماد أنشطة التطوير المهني طبقا لمعايير الجودة

كتب - أحمد جمعة:

أكد الدكتور ياسر سليمان، رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية لتدريب الأطباء، أهمية التعليم والتطوير المهني المستمر لممارسي المهن الصحية للحفاظ على مستويات عالية من الرعاية الصحية، مشيرا إلى أن الهيئة ستبدأ اعتماد أنشطة التطوير المهني المستمر طبقاً لمعايير الجودة المحلية والدولية.

وقال سليمان، في بيان اليوم الاثنين، إن الهيئة بدأت فعلياً في وضع معايير باعتبارها من المهام الرئيسية المنوطة بها كجهة مستقلة تابعة لرئاسة مجلس الوزراء، وذلك من خلال تشكيل لجنة مركزية لاعتماد برامج التطوير المهني المستمر، لوضع المعايير المطلوبة وتسجيل أنشطة التطوير المهني المستمر، وكذلك وضع ألية حسابها لنظام الساعات (النقاط) المعتمدة استناداً إلى الوقت الذي يمارس فيه النشاط وتأثيره على العاملين في المجال الصحي والمرضي والخدمة المقدمة.

من جانبه، قال الدكتور محمد رضا بسيوني رئيس اللجنة المركزية للتطوير المهني المستمر، إنه يتم حساب الساعات، وتقيمها كالتالي : ساعة تعليمية واحدة تساوي ساعة "التطوير المهني المستمر" واحدة LEE (حدث تعليمي حي)، ويمكن للمشارك أن يحصل على ما يصل إلى 8 ساعات في اليوم الواحد من برنامج LEE ، والحد الأقصى لساعات "التطوير المهني المستمر" لأي برنامج هو 30 ساعة معتمدة ، والحد الأقصى لساعات "التطوير المهني المستمر" المعتمدة لأي محاضرة داخل البرنامج هي ساعة واحدة فقط "التطوير المهني المستمر" حي إذا كانت فترة المحاضرة أكثر من ساعة واحدة ، وبالنسبة للحاضرين / المتدربين رصيد "التطوير المهني المستمر" واحد = ساعة واحدة من نشاط التعليم ،ويتم التعامل مع كل نشاط تعليمي كوحدة واحدة.

يذكر أن كل طبيب يقوم بتجميع نقاط تقييم أنشطة التطوير المهني المستمر في الملف الخاص به (portfolio) لبدء نظام إعادة الترخيص لمزاولة المهنة.

كما يمكن تقديم طلبات اعتماد الجهات المانحة لأنشطة التطوير المهني المستمر وكذلك اعتماد الأنشطة نفسها إلى الهيئة حيث أقرت الهيئة الإصدار الأول باللغتين الإنجليزية، والعربية من دليل اعتماد مراكز تقديم برامج التطوير المهني المستمر، واعتماد البرامج المقدمة بما يتوافق مع المعايير العالمية.