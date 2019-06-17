طلب إحاطة لوزارة التنمية المحلية لاستخدام مسار ترام حلوان في توسعة الشوارع

كتب- أحمد علي:

قدم رضا البلتاجي، عضو مجلس النواب، طلب إحاطة لوزارة التنمية المحلية، بشأن ضم مسار الترام القديم في حلوان للمساهمة في توسعة الشوارع.

وأشار النائب، في طلب الإحاطة، إلى أن بعض شوارع حلوان ضاقت على المواطنين بسبب الزيادة السكانية، وزيادة عدد السيارات، وفي الوقت نفسه رغم توقف الترام القديم إلا أن مساره لا يزال موجودًا دون الاستفادة منه.

وأشار إلى أن معاناة الكثير من شوارع حلوان من حالة الارتباك مما يعرقل حركة المرور ويصيب المواطنين بالإزعاج، وهو الأمر الذي يترتب عليه عدد كبير من الحوادث التي تودي بحياة المواطنين.

ودعا البلتاجي، وزارة التنمية المحلية، إلى اتخاذ اللازم في هذا الشأن وضم مسار المترو القديم لتوسعة شوارع حلوان وعلى وجه الخصوص شارع عمر بن عبد العزيز، لما سيكون له من دور في حل مشكلات المرور وتوفير الوقت والجهد على المواطنين.