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    أعلى من المعدل الطبيعي.. الأرصاد تعلن ارتفاع في الحرارة والرطوبة

    01:28 م الإثنين 17 يونيو 2019
    أعلى من المعدل الطبيعي.. الأرصاد تعلن ارتفاع في الحرارة والرطوبة

    جانب من موجة الحر السابقة

    كتب- محمد عبدالناصر:

    قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات الجوية التابع لهيئة الأرصاد الجوية، إنه بداية من اليوم الاثنين، تشهد حالة الطقس ارتفاعًا تدريجيًا بدرجات الحراة يترواح بين 4:3 درجات مئوية، ومن المقرر أن تستمر حتى نهاية الأسبوع الجاري.

    وأضاف شاهين، لمصراوي، اليوم، أن الارتفاع في درجات الحرارة سيكون أعلى من المعدل الطبيعي بشكل طفيف، لافتًا إلى أن نسبة الرطوبة تصل إلى 85% بالقاهرة، و95% بالسواحل.

    وتابع: ارتفاع نسبة الرطوبة يتسبب في شعور المواطنين بنسبة حرارة أعلى من الدرجات المعلنة.

    وأشار إلى أن درجات الحرارة من المتوقع أن تصل على القاهرة 39 بنهاية الأسبوع، و44 درجة على مدن جنوب الصعيد، بينما يستمر الطقس المعتدل على السواحل الشمالية فتسجل درجات الحرارة هناك 30 درجة.

    الأرصاد الطقس درجات الحراة الرطوبة

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