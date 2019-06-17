"تطهير بحيرة عين الصيرة".. تفاصيل جولة وزير الآثار في متحف الحضارة

كتب- محمد عاطف:

أجرى وزير الآثار، جولة تفقدية في المتحف القومي للحضارة، بمنطقة الفسطاط، للوقوف على آخر التطورات به تمهيدًا لافتتاحه خلال العام المقبل.

وتفقد الوزير خلال الجولة، الاستعدادات التي تجرى لتطوير المنطقة المحيطة بالمتحف، تمهيدا لافتتاحه، ومنها تطهير محيط المتحف، خاصة بحيرة عين الصيرة، لتطهيرها وتوسيعها والاستفادة منها باعتبارها جزءا من المتحف.

وذكر الوزير أنه يجرى الآن إعادة تأهيل البحيرة والقضاء على أسباب التلوث فيها، لتعظيم اﻻستفادة منها كمتنزه سياحى، عبر إنشاء مجموعة من المطاعم، وإقامة العديد من اﻷنشطة التى تتناسب مع المنطقة وما تحويه من عدد من المزارات السياحية والأثرية.

كما شملت الجولة زيارة عدد من الإنشاءات الجديدة بالمتحف منها، قاعة المؤتمرات والندوات ومخازن متحف الحضارة والكشف عن الاثار التي تم نقلها من المتحف المصري بالتحرير الى متحف الحضارة.

وقد يتم عرض أول قطعة أثرية فى منطقة العرض المركزى، بالمتحف، فيما تستعد الوزارة لنقل المومياوات الملكية، والمقرر نقلها من المتحف المصرى بالتحرير خلال الشهور القليلة المقبلة فى موكب مهيب.

جدير بالذكر أن المتحف يقع على مساحة 135 ألف م2، بالقرب من منطقة مجمع الأديان، ويطل على بحيرة عين الصيرة، وتتضمن المرحلة الأولى منه، والتى تم اﻻنتهاء منها بالكامل، مبنى اﻻستقبال، ومخازن الآثار، والمنطقة الإدارية، بالإضافة إلى معامل الترميم، ومنطقة الجراجات؛ فيما تتضمن المرحلة الثانية والتي تصل نسبة تنفيذ الأعمال بها إلى نحو 95%، جميع الأعمال الكهروميكانيكية والمعمارية الداخلية لمبنى اﻻستقبال، وكذا الأعمال الإنشائية الخاصة بالهرم الزجاجي، وتجهيز مخازن الآثار ومعامل الترميم، فضلا عن اﻻنتهاء من نظم مكافحة الحريق الخاصة بهما.