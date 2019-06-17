استبدال 1000 يورور سنويًا.. مقترح برلماني بشأن إقامة الأجانب في مصر

كتبت- ميرا إبراهيم:

تقدم الدكتور أيمن أبو العلا، عضو مجلس النواب، باقتراح برغبة إلى الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب موجهًا إلى وزير الداخلية بإضافة بند إلى بنود القرار الوزاري الخاص بشأن تنظيم إقامة الأجانب في مصر، وتجديد الإقامة داخل أراضي جمهورية مصر العربية لغير غرض السياحة من خلال إرفاق أصل قسيمة استبدال عملات أجنبية بما يوازي ( 1000 يورو) أو بأي عملة أجنبية من أحد البنوك المصرية العاملة داخل جمهورية مصر العربية سنويا، لجميع أنواع الإقامة سواء خاصة او عادية او خماسية او ثلاثية او مؤقتة لغير غرض السياحة.

وأضاف أبو العلا، في الاقتراح الذي تقدم به اليوم أنه يستهدف من خلال تلك المقترح المُقدم إضافة رصيد من العملات الأجنبية للبنوك المصرية العاملة داخل جمهورية مصر العربية ولضمان تغيير العملة الأجنبية من تلك العملات داخل القطاع المصرفي المصري تقدر بالمليارات من هذه العملات .

وأوضح أبوالعلا، في مقترحه أنه حيث يقيم بمصر أجانب من جنسيات ودول مختلفة بالإضافة إلى عدد من الإخوة العرب والأفارقة المقيمين بغرض الدراسة وتكون الإقامة لأهاليهم أيضا فضلا عن أعداد كبيرة من جنسيات مختلفة بغرض العمل و تمنح الإقامة لذويهم وذلك من خلال قيام المقيم الأجنبي بإرفاق قسيمة إستبدال العملات الأجنبية بما يوازى مبلغ (1000 يورو) سنوياً خلال مدة إقامته داخل جمهورية مصر العربية بما يُستفاد منه إمكانية تجزئة هذا المبلغ خلال مدة السنة المشترطة بموجب هذا الاقتراح.