فتح باب التقديم للدفعة الرابعة بالبرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب

كتب- محمد سامي:

أعلن البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة plp، فتح باب التقدم أمام الشباب للدفعة الرابعة من البرنامج أمام الشباب عبر الموقع الإلكتروني للبرنامج حتى نهاية الشهر الجاري.

ويمكن التقديم من هنا

وحسب بيان، اليوم، يهدف البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة، وإنشاء قاعدة شبابية من الكفاءات القادرة على تولي المسئولية السياسية، والمجتمعية، والإدارية في الدولة، من خلال، تأهيلها بأحدث نظريات الإدارة والتخطيط العملي والعلمي واختبار قدراتها على تطبيق الأساليب والطرق الحديثة بكفاءة عالية لتكوين نواة حقيقية لمجتمع يفكر ويتعلم ويبتكر.

واشترط البرنامج ان لا يزيد سن المتقدم عن 30 عامًا، وأن يقدم المستندات المطلوبة وتضم "البطاقة، جواز السفر، الشهادات الدراسية على أن يكون التقدم عبر الموقع الإلكتروني ثم يتلقى المتقدم إيميل بقبوله بشكل مبدئي ويقدم الأوراق كاملة إلى مديرية الشباب والرياضة في المحافظة التابع لها.

وعلى المتقدم انتظار فحص أوراقه حتى يتلقى موعدًا جديدًا بإجراء الاختبارات النفسية والشخصية وغيرها من المقابلات حتى ظهور النتيجة بأسماء المقبولين.

يذكر أن الدراسة في البرنامج الرئاسي تستمر لمدة 8 أشهر.