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    برلماني: الرياضة المصرية محظوظة في عهد السيسي

    11:59 ص الإثنين 17 يونيو 2019
    برلماني: الرياضة المصرية محظوظة في عهد السيسي

    مجلس النواب

    كتب- أحمد علي:

    أكد النائب حسين أبو جاد، عضو مجلس النواب، والأمين المساعد للشئون البرلمانية بحزب "مستقبل وطن"، أن تفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي، لاستاد القاهرة، لمتابعة الترتيبات النهائية لانطلاق بطولة كأس الأمم الأفريقية،‌ دليل واضح على الاهتمام الكبير من الرئيس السيسي، وعلى المتابعة الدقيقة، ومن على أرض الواقع، لهذه البطولة الأفريقية الكبرى، وحتى تخرج بصورة تبهر العالم كله.

    وقال "أبو جاد"، في بيان، اليوم، إن الرياضة المصرية محظوظة في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، وإن أكبر دليل على ذلك ما شاهده المصريون، عبر وسائل الإعلام، من إنجازات كبرى، وغير مسبوقة، فى جميع الاستادات، التى سوف تشهد مباريات كأس الأمم الأفريقية؛ مؤكدًا أن هذه الإنجازات الكبرى، وغير المسبوقة، فى تاريخ الرياضة المصرية، تمت فى فترة لا تتعدى 6 أشهر فقط، وبمواصفات عالمية.

    وأضاف، أن الصورة مشرفة لجميع التجهيزات الخاصة باستاد القاهرة، الذي سيشهد فعاليات حفلي افتتاح وختام كأس الأمم الأفريقية، فضلًا عن استضافته لعدد من المباريات على مدار البطولة؛ مؤكدًا أن أعمال التطوير والتحديث ورفع الكفاءة، التي تم تنفيذها في مجمع استاد القاهرة، والتي شملت كافة مكوناته، من منشآت وتجهيزات وخدمات، فضلًا عن الطرق المحيطة به، تؤكد أننا أمام استاد جديد، خاصة أن صورة استاد القاهرة، تغيرت تمامًا، سواء داخل الاستاد أو خارجه.

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