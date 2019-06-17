فرج عامر: تطبيق شروط "تكافل" يقضي على التسرب من التعليم

كبت- أحمد علي:

أشاد المهندس محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، بسياسات وزيرة التضامن الاجتماعي، في وضع ضوابط وشروط مشروع تكافل بخصم 30% من قيمة الدعم في حال عدم التزام الأسرة بانتظام أبنائها في مدارسهم بنسبة حضور 80% من أيام الدراسة، أو عدم متابعتهم صحيا في مكتب الصحة وأنه حال استمرار مخالفة الشروط سيتم خصم 30% أخرى، وفي المرة الأخيرة سيتم وقف البرنامج تماما ولن تستطيع أي أسرة خرجت العودة مرة أخرى للبرنامج إلا بعد مرور عام.

وقال عامر، فى بيان اليوم، إنه مع اتجاه وزارة التضامن الاجتماعى للتنسيق مع الأزهر الشريف ووزارتي الصحة والتعليم لجمع بيانات الحضور المدرسي والرعاية الصحية للتلاميذ وتدريب 6 آلاف زائرة بينهن 2000 رائدة ريفية و4 آلاف مكلفة خدمة عامة لتوعية 2 مليون أسرة مستفيدة من "تكافل" وضرورة التزام الأسر لأبنائها بالتعليم وكذلك توعية الأم بأهمية التردد على الوحدات الصحية بصحبة أطفالها بصفة مستمرة، للحصول على الدعم وتوعيتها بعواقب عدم الالتزام.

وطالب بضرورة التطبيق الحاسم لهذه الشروط مؤكدا ان هذه السياسات من وزارة التضامن الاجتماعى والتزام الأزهر الشريف ووزارتي التربية والتعليم والصحة والأسر بتطبيقها سوف يكفل القضاء على ظاهرة تسرب التلاميذ من التعليم واستكمال التلاميذ لمراحل تعليمهم بمختلف المؤسسات التعليمية إضافة إلى الحد من ظاهرة عمالة الأطفال.