"3 مواد".. صفحات الغش تتداول أجزاء من امتحانات الثانوية العامة

كتبت- ياسمين محمد:

تداولت صفحات الغش الإلكتروني على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أجزاء من امتحانات: الأحياء والديناميكا والفلسفة والمنطق، التي يؤديها طلاب الثانوية العامة، اليوم الاثنين، بعد نحو نصف ساعة من بدء الامتحانات.

ونشرت الصفحات صور الأسئلة، وبدأت الإجابة عليها.

وقال مصدر مطلع بغرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم، إن فريق الغش الإلكتروني، يتابع الأسئلة المتداولة للتحقق من صحتها، وفي حال التأكد منها يجري تتبع مصدر نشر الامتحان لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، مؤكدًا أن تداول الأسئلة بعد بدء زمن الإجابة ليس تسريبًا.

ويؤدي طلاب الصف الثالث الثانوي، اليوم الاثنين، الامتحان في مواد: الأحياء والديناميكا والفلسفة والمنطق، بـ1817 لجنة سير امتحان على مستوى الجمهورية.

ويمتحن طلاب شعبة العلوم، في مادة الأحياء، بإجمالي عدد 269 ألفا و 204 طالبا وطالبة، وبدأ الامتحان في التاسعة صباحا ويستمر حتى الثانية عشرة ظهرا.

فيما يؤدي طلاب شعبة الرياضيات الامتحان في مادة الرياضيات التطبيقية "الديناميكا" بإجمالي عدد 117 ألفا و331 طالبا وطالبة، وبدأ الامتحان في التاسعة صباحا ويستمر حتى الحادية عشرة ظهرا.

بينما يؤدي طلاب الشعبة الأدبية الامتحان في مادة الفلسفة والمنطق، بإجمالي عدد 255 ألفا و194 طالبا وطالبة، وبدأ الامتحان في التاسعة صباحا ويستمر حتى الثانية عشرة ظهرا.

وانطلق ماراثون الثانوية العامة للعام الدراسي 2018/2019، اعتبارا من السبت الموافق 8 يونيو 2019، ويستمر حتى 3 يوليو المقبل.