طلاب الثانوية العامة يبدأون امتحانات الأحياء والديناميكا والفلسفة والمنطق

كتبت- ياسمين محمد:

بدأ طلاب الصف الثالث الثانوي، اليوم الاثنين، أداء الامتحان في مواد الأحياء والديناميكا والفلسفة والمنطق، في 1817 لجنة سير امتحان على مستوى الجمهورية.

ويؤدي طلاب شعبة العلوم، الامتحان في مادة الأحياء، بإجمالي عدد 269 ألفا و204 طلاب وطالبات، وبدأ الامتحان في التاسعة صباحًا ويستمر حتى الثانية عشرة ظهرًا.

فيما يؤدي طلاب شعبة الرياضيات الامتحان في مادة الرياضيات التطبيقية "الديناميكا" بإجمالي عدد 117 ألفا و331 طالبًا وطالبة، وبدأ الامتحان في التاسعة صباحا ويستمر حتى الثانية عشرة ظهرا.

بينما يؤدي طلاب الشعبة الأدبية الامتحان في مادة الفلسفة والمنطق، بإجمالي عدد 255 ألفا و194 طالبًا وطالبة، وبدأ الامتخان في التاسعة صباحًا ويستمر حتى الثانية عشرة ظهرًا.

وأعلن خالد عبدالحكم، نائب رئيس امتحان الثانوية العامة، تخصيص الأرقام التالية للتواصل مع غرفة العمليات المركزية بديوان عام الوزارة للعمل على سرعة حل المشكلات التي قد تطرأ خلال أعمال الامتحانات سواءً من الطلاب أو من العاملين بلجان سير الامتحان، وهي: 27957305، و27941089، و27957592، و27957628، كما جرى تخصيص خط ساخن (19151) لغرفة عمليات الإدارة المركزية للأمن، ورقم للفاكس هو (27957431).

ونفى عبدالحكم، صحة كل النماذج الامتحانية التي جرى تداولها عبر صفحات التواصل الاجتماعي، منذ مساء أمس الأحد، بزعم تسريب الامتحانات، مؤكدًا اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال صفحات الغش الإلكتروني.

وانطلق ماراثون الثانوية العامة للعام الدراسي 2018/2019، اعتبارا من السبت الموافق 8 يونيو 2019، ويستمر حتى 3 يوليو المقبل.