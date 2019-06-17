بدء امتحان الأحياء لطلاب الشعبة العلمية الثانوية الأزهرية

كتب - محمود مصطفى:

بدأ صباح اليوم الاثنين، امتحان الأحياء لطلاب العلمي بالشهادة الثانوية الأزهرية، في 572 لجنة على مستوى الجمهورية.

وشهدت لجان الشهادة الثانوية الأزهرية، تواجدًا أمنيًا مكثفًا من قبل الشرطة، قبل فتح أبواب اللجان أمام طلاب القسم العلمي لأداء الامتحان، ويقوم أفراد الأمن الإداري بتفتيش الطلاب بالعصا الإلكترونية، منعًا لدخول الطلاب بأدوات مخالفة.

ويؤدي ما يقرب من 151 ألف طالب وطالبة امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية، التي بدأت يوم 25 من مايو الماضي، وتستمر حتى 29 من يونيو الجاري.