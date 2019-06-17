الرئيس السيسي يبدأ اليوم جولة أوروبية تشمل بيلاروسيا ورومانيا

(مصراوي):

قال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، يبدأ اليوم الاثنين، جولة أوروبية تشمل كلاً من بيلاروسيا ورومانيا.

وأضاف راضي، أن زيارة الرئيس السيسي، إلى بيلاروسيا ستشهد مباحثات معمقة حول مجمل العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها، خلال لقاء سيادته مع الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، وكذا مع كلٍ من رئيس الجمعية الوطنية ورئيس مجلس النواب في بيلاروسيا، فضلًا عن تبادل وجهات النظر والرؤى بشأن مختلف القضايا السياسية الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف.

ومن المقرر أن تشهد زيارة الرئيس السيسي إلى العاصمة مينسك، توقيع عدد من الاتفاقات في مجالات التعاون الثنائي المختلفة، كما سيحظى الشق الاقتصادي والاستثماري بأهمية خاصة أثناء الزيارة، حيث سيلتقي الرئيس مع ممثلي مجتمع الأعمال البيلاروسي ورؤساء كبرى الشركات هناك، بالإضافة إلى كبار المسئولين وممثلي الجهات الحكومية المعنية، لاستعراض آفاق التعاون الثنائي الاقتصادي وفرص الاستثمار المتاحة في مصر في ضوء المشروعات القومية الكبرى الجاري تشييدها.

وأضاف راضي أن الرئيس السيسي سيتوجه عقب ذلك إلى العاصمة الرومانية بوخارست، حيث سيعقد جلسة مباحثات مع الرئيس الروماني كلاوس يوهانيس، بالإضافة إلى مقابلة رئيسي مجلس النواب ومجلس الشيوخ في رومانيا، لبحث سُبل تعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية بين البلدين الصديقين، بالإضافة إلى استعراض أوجه التعاون والتنسيق المتبادل على الصعيدين الدولي والإقليمي.

ومن المقرر أن يلقى الرئيس السيسي كلمة في جامعة "بوخارست للدراسات الاقتصادية" تتضمن إلقاء الضوء على مجمل العلاقات الثقافية والحضارية بين مصر ورومانيا، وجهود تطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي في مصر، وآفاق تعظيم التعاون بين البلدين في هذا الإطار.