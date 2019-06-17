أكثر الكلمات إنتشاراً

تذاكر المترو انتخابات الغرفة التجارية هجمات ناقلات النفط أسعار الليمون الثانوية العامة الطقس أمم أفريقيا 2019 الاحتجاجات في السودان

مصدر يكشف حصيلة مبيعات اليوم الأول من تشغيل محطات مترو مصر الجديدة

05:00 ص الإثنين 17 يونيو 2019
مصدر يكشف حصيلة مبيعات اليوم الأول من تشغيل محطات مترو مصر الجديدة

مترو الأنفاق

كتب- أسامة عبدالكريم:

كشفت مصدر في مترو الأنفاق، حصيلة مبيعات اليوم الأول لمحطات مترو مصر الجديدة، من التذاكر عقب بدء التشغيل التجريبي السبت الماضي أمام الجمهور.

وأعلنت وزارة النقل، تشغيل 3 محطات بمترو مصر الجديدة، هي "هارون- الألف مسكن- نادي الشمس"، أمام الركاب أول أمس السبت.

وأضاف المصدر لـ"مصراوي"، أنه تم صرف 900 تذكرة مختلفة الفئات بمحطة هارون بإجمالي 13 ألف جنيه، و3160 تذكرة بمحطة الألف مسكن بقيمة 25 ألف جنيه، بينما تم صرف 2901 تذكرة بمحطة نادي الشمس بقيمة 20 ألف و940 جنيهًا، لتبلغ القيمة الإجمالية لليوم الأول نحو 59 ألف جنيه.

وقررت وزارة النقل رفع أسعار التذاكر المترو بالخط الثالث، لتصبح 5 جنيهات لعدد 9 محطات، و7 جنيهات لعدد 16 محطة، و10 جنيهات لأكثر من 16 محطة.​

مترو الأنفاق مترو مصر الجديدة حصيلة مبيعات اليوم الأول وزارة النقل

الخبر التالى:

مديرة المتحف المصري ببرلين تكشف تفاصيل خطة تطوير "متحف التحرير"
تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

إعلان

إعلان

إعلان