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طلب إحاطة للحكومة حول وقف المنطقة الترفيهية في مدينة الإنتاج الإعلامي

02:35 ص الإثنين 17 يونيو 2019
طلب إحاطة للحكومة حول وقف المنطقة الترفيهية في مدينة الإنتاج الإعلامي

مجلس النواب

القاهرة - (مصراوي):

تقدم النائب هشام والي، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة لرئيس مجلس الوزراء، بشأن وقف مدينة الإنتاج الإعلامي للمنطقة الترفيهية "ماجيك لاند".

وقال والي في بيان له، إن مدينة الإنتاج الإعلامي، أوقفت المنطقة الترفيهية "ماجيك لاند"، منذ فترة طويلة، دون أسباب واضحة، ما أثر على العوائد المادية التي كانت تدرها المنطقة.

ولفت إلى أن الشركة، وقعت عقدًا في 2015، مع مجموعة "أبعاد" العالمية للاستثمار، للمشاركة في مشروع تطوير وتحديث المنطقة الترفيهية "ماجيك لاند"، لتكون على غرار مدن الملاهي العالمية الكبرى، إلا أن المنقطة تم وقفها مرة أخرى.

وأكد أن العقد مع مدينة الإنتاج الإعلامي، تضمن إمكانيات تكنولوجية على أعلى مستوى، وقدرات بشرية، ما يعزز ويساهم في نجاح المشروع، وانطلاقه بالصورة المرجوة.

وتابع: "رغم تأكيد إدارة المدينة وقتها أن الاتفاق نقلة نوعية للمدينة والشركة المستثمرة، لما لها من اسم كبير وخبرات في هذا المجال، ما قد يضع الماجيك لاند على خريطة المدن الترفيهية الكبرى في الشرق الأوسط، إلا أن الأمر توقف، بما يتطلب توضيح".

مجلس النواب مدينة الإنتاج الإعلامي طلب إحاطة رئيس الوزراء ماجيك لاند هشام والي

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