دار الشروق تتعاقد مع نبيل فهمي لنشر مذكراته باللغتين العربية والإنجليزية

كتب- محمد عاطف:

وقع الدكتور نبيل فهمي، وزير الخارجية السابق، مع المهندس إبراهيم المعلم رئيس مجلس إدارة دار الشروق للنشر، عقد نشر مذكراته التي ستصدر خلال الفترة المقبلة.

وتتناول مذكرات نبيل فهمي، التي لم يختر لها اسما بعد، فترة طويلة تصل إلى نصف قرن من الزمان، كان شاهداً خلالها على كثير من أحداثها، سواء كان في موقع المسؤولية أم خارجه، تبدأ من نكسة يونيو 1967، الحدث الذي أثّر في الشعب المصري بأكمله وأحدث هزة كبيرة في المجتمع آنذاك، وتمتد حتى عام 2017.

كما تتناول العديد من القضايا والملفات الكبرى، منها عملية السلام في الشرق الأوسط والعلاقات المصرية الأمريكية والعلاقات المصرية الروسية، والأسس التي يجب أن تتبناها مصر في السياسة الخارجية، وغيرها من الموضوعات والقضايا المتعددة التي حفلت بها تلك الفترة، خاصة أحداث عام 2011 وما تلاها.

وقال نبيل فهمي، إنه فضل الابتعاد في مذكراته عن الأحداث الشخصية إلا فيما يخدم الحدث نفسه، وألا تكون مذكرات عن شخص بمعناها المعروف، بل يتمنى أن ينتهي القارئ إلى أن هذا الكتاب هو إسهام موضوعي في إبداء الرأي الصريح وتوفير معلومة جديدة غير متاحة، وتقييم الأحداث والخروج بتوصيات ودروس مستفادة منها.

وأضاف فهمي إن الكتاب سيصدر عن دار الشروق باللغة العربية، تزامنا مع صدور نسخة باللغة الإنجليزية في الولايات المتحدة الأمريكية، التي عمل بها سفيرا لجمهورية مصر العربية على مدار 9 سنوات، من عام 1999 وحتى 2008، خلال فترة مليئة بالأحداث والملفات الشائكة، أبرزها وأخطرها أحداث الحادي عشر من سبتمبر عام 2001.

وأشار إلى أن النسخة الإنجليزية ستكون أقل في محتواها، وذلك لأن بعض الأجزاء لها طبيعة محلية وعربية خاصة جدا، لن تكون ذات أهمية للقارئ الأجنبي قدر أهميتها للقارئ المصري والعربي.

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