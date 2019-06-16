بالأرقام.. تعرف على برنامج "البيئة" للحد من التلوث الصناعي

كتب- محمد نصار.

تحتفل وزارة البيئة، الأحد، باليوم العالمي للبيئة بمشاركة مصرية ودولية موسعة.

وينشر "مصراوي"، تزامنًا مع هذا الاحتفال، آخر تطورات برنامج التحكم في التلوث الصناعي الذي اطلقته الوزارة منذ سنوات في أرقام، كالآتي:

- بدأت الوزارة منذ عام ١٩٩٧ تقديم الدعم الفني والمالي لتحسين الأداء البيئي للصناعة المصرية.

- انتهت الوزارة من تنفيذ المرحلتين الأولي والثانية من البرنامج.

- تطبق البيئة الآن، المرحلة الثالث للبرنامج من ٢٠١٧ وحتى ٢٠٢٢ بقيمة مخصصات تبلغ ١٤٥.٥ مليون يورو في صورة منح وقروض لا ترد ممولة من الاتحاد الاوروبي.

- بلغت اجمالي الاستثمارات للحد من التلوث الصناعي ٤٤٠ مليون يورو منذ بداية البرنامج في عدة محالات تكنولوجية منها:

١- فلاتر التحكم في الانبعاثات الغازية.

٢- مصنع لحمض الفوسفوريك.

٣- تنقية الغاز.

٤- وحدات حامض النيتريك.

٥- محطات استرداد المذيبات.

٦- تحديث الغلايات.

٧- تحويل الوقود من المازوت إلى الغاز الطبيعي.

- تم دعم العديد من القطاعات مثل الإسمنت والأسمدة والحديد والصلب والورق والكارتون والطباعة وقطاع الطوب للحد من التلوث

- بلغ حجم أحمال التلوث التي تم خفضها من خلال الشركات المدعومة من البرنامج ما يلي:

١- للجسيمات الصلبة ٦٤.٨٠٠ طن سنويا.

٢- أكاسيد الكبريت ٢١.٥٠٠ طن سنويا.

٣- أكاسيد النيتروجين ٢.٢٠٠ طن سنويا.

٤- فلوريد الهيدروجين ١٣ طنا سنويا.

٥- هبات الإيثايل ٣.٠٩٤ طن سنويا.

٦- غازات الاحتباس الحراري ١١٣٤٠٠٠ طن سنويًا.

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