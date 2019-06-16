14 ألف مستفيد من أنشطة اليوم الوطني للقضاء على ختان الإناث

كتب- أحمد جمعة:

أعلن المجلس القومي للطفولة والأمومة، ممثلًا في اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث، تنفيذ 59 نشاطًا خلال اليوم الوطني للقضاء على ختان الإناث، حيث وصل عدد المستفيدين من هذه الأنشطة 14 ألف مستفيد من الذكور والإناث على حد سواء.

وقالت الدكتورة عزة العشماوي، الأمين العام للمجلس القومى للطفولة والأمومة، إن خط نجدة الطفل 16000 استقبل العديد من البلاغات والاستشارات حول ختان الإناث وذلك من الفتيات الأطفال أنفسهن، حيث تلقى خط نجدة الطفل بلاغًا من طفلة تبلغ من العمر 13 عاما تستنجد بالمجلس، حيث سمعت حديثا بين والدتها وخالتها بشأن نيتهم لإجراء عملية الختان لها، وتدخل المجلس على الفور وقدم النصح والتوجيه لوالدتها وتعريفها بأخطار هذه العادة الخاطئة.

ولفتت في بيان اليوم، إلى أن المجلس القومي للطفولة والأمومة قام من خلال الأخصائيين النفسيين بالمجلس بإجراء حملات توعوية عن "ختان الإناث" بجميع المحافظات تزامنا مع اليوم الوطنى للقضاء على ختان الإناث.

وكشفت "العشماوي" عن زيادة عدد البلاغات اليومية منذ بدء الحملة حيث اقتربت من نصف البلاغات اليومية الواردة لخط نجدة الطفل (16000)، مشيرة إلى أنه تم استقبال (107) بلاغات، وذلك خلال اليوم الأول ونصف اليوم الثاني، للاستشارة عن ختان الإناث، حيث بلغت نسبة أكثر من 90% من البلاغات للاستشارة بشأن ختان الإناث والباقي للإبلاغ عن أطباء يقومون بتلك الجريمة، واكثر من 60% من تلك البلاغات لرجال منهم أولياء أمور لفتيات أطفال وكانوا ينوون إجراء عملية الختان لبناتهم وتراجعوا بعد أخذ المشورة.

من جانبها، أكدت الدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس القومي للمرأة، أن اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث دشنت مجموعة من الأنشطة والفاعليات الخاصة بمناهضة تلك الجريمة تحمل عنوان "احميها من الختان"؛ لإحياء الزخم وكسب التأييد لرفض ختان الإناث.

وأكدت أن هذه الفعاليات ممتدة طوال شهر يونيو من خلال فروع المجلس القومى للمرأة بجميع المحافظات وبالتعاون مع لجنة حماية الطفل بالمحافظات وشركاء التنمية.