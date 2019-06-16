"حساسين": الانفجار السكاني خطر على إنجازات السيسي

كتب - أحمد علي:

طالب الدكتور سعيد حساسين عضو مجلس النواب ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب السلام الديمقراطي، الحكومة إعطاء أكبر اهتمام لمواجهة الأزمة السكانية.

وقال "حساسين"، في بيان الأحد، إن الحكومة ستدخل التاريخ من أوسع أبوابه إذا نجحت في حل أزمة معدلات الزيادة السكانية خاصة في ظل فشل جميع الحكومات السابقة فى حلها.

وحذر رئيس الهيئة البرلمانية لحزب السلام الديمقراطي، في طلب إحاطة قدمه للدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب، موجه لرئيس الوزراء، ووزيرة الصحة، من أى تهاون أو تكاسل فى حل هذه الأزمة التي لو استمرت فسوف تأكل الأخضر واليابس، وتؤثر سلبًا على جميع الإنجازات والمشروعات القومية التي حققها الرئيس عبدالفتاح السيسي لمصر وشعبها.

وأضاف، أنه يجب على الحكومة أن تعي وتدرك جيدًا أن برنامج الاصلاحات الاقتصادية الذي أنتهجته مصر، لا يمكن له النجاح إذا فشلت الحكومة في التصدى لأزمة الانفجار السكاني.