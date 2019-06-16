رئيس جامعة الأزهر يتفقد لجان الامتحانات بفرع الدرّاسة

للحد من البلاستيك.. البيئة توزع أكياس قماش على الحضور قبل احتفال يوم

كتب- محمود مصطفى:

تفقد الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، لجان الامتحانات وأعمال الكنترولات بقطاع الدراسة بمرافقة الدكتور عبده إبراهيم، عميد كلية اللغة العربية، والدكتور عبد الفتاح العوارى عميد كلية أصول الدين، والدكتور صلاح عاشور والدكتور محمد المليجي، وكيلي الكلية للتعليم والطلاب وللدراسات العليا والبحوث.

واطمأن رئيس الجامعة، على حسن سير وانتظام أعمال لجان امتحانات المصريين والوافدين ، ووقف على تهيئة قاعات الامتحانات بالشكل المناسب لأداء الامتحان من حيث توزيع الإضاءة، ومنافذ التهوية، وعدد المراوح في كل قاعة، ووجود الأطباء باللجان الطبية التي تتابع اللجان لتوفير الرعاية الصحية اللازمة، مشددًا على ضرورة تهيئة الأجواء المناسبة لأبنائه الطلاب.

ووجه رئيس جامعة الأزهر المشرفين والمراقبين بالانتباه واليقظة ومنع أي محاولة للغش، واتخاذ الإجراءات اللازمة ضد من يرتكب هذا الجرم، لأن بالغش يقع الظلم ويضيع حق المجتهد، ونصح الطلاب بالجد والاجتهاد في تحصيل العلوم النافعة والاستذكار والبعد عن الغش لأنه طريق خاطئ للنجاح، وسيترتب عليه عواقب سيئة في الدنيا والآخرة.

واستمع من الطلاب عن مستوى أسئلة الامتحانات، في مادة اليوم والأيام السابقة، ومدى التزامها بالمقرر والمشروح في المحاضرات، ومناسبتها للوقت، ووجود أستاذ المادة للإجابة على استفساراتهم.

وشدد رئيس الجامعة، على أعضاء الكنترولات على ضرورة البدء في تصحيح المواد المنتهية أولًا بأول من أجل الانتهاء من مراجعة النتائج وإعلانها في أقرب وقت ممكن، بهدف مراعاة مصلحة الطلاب، خصوصًا طلاب السنة النهائية من أجل تسير اجرائتهم التجنيديه .

وأشاد رئيس الجامعة بنجاح إدارة الكلية والقائمين على أعمال الامتحانات بضبط اللجان وانتظام العملية الامتحانية، وتوفير الأدوات اللازمة، وتهيئة المناخ المناسب الذي اتسم بالهدوء داخل اللجان لمساعدة الطلاب على أداء الامتحان على أكمل وجه.