الرئيس السيسى يبعث برقية تهنئة لنظيره الروسى بمناسبة الاحتفال بالعيد القومى
05:07 م الأحد 16 يونيو 2019
القاهرة- أ ش أ:
بعث الرئيس عبد الفتاح السيسى ببرقية تهنئة إلى الرئيس فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية بمناسبة الاحتفال بالعيد القومى.
وفي هذا الإطار أوفد الرئيس السيسى ، عبد العزيز الشريف الامين برئاسة الجمهورية إلى سفارة روسيا الاتحادية بالقاهرة للتهنئة بهذه المناسبة.
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