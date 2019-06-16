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الرئيس السيسى يبعث برقية تهنئة لنظيره الروسى بمناسبة الاحتفال بالعيد القومى

05:07 م الأحد 16 يونيو 2019
الرئيس السيسى يبعث برقية تهنئة لنظيره الروسى بمناسبة الاحتفال بالعيد القومى

الرئيس عبدالفتاح السيسي

القاهرة- أ ش أ:

بعث الرئيس عبد الفتاح السيسى ببرقية تهنئة إلى الرئيس فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية بمناسبة الاحتفال بالعيد القومى.

وفي هذا الإطار أوفد الرئيس السيسى ، عبد العزيز الشريف الامين برئاسة الجمهورية إلى سفارة روسيا الاتحادية بالقاهرة للتهنئة بهذه المناسبة.

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السيسي فلاديمير بوتين روسيا العيد القومى

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