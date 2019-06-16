الرئيس السيسى يبعث برقية تهنئة لنظيره الروسى بمناسبة الاحتفال بالعيد القومى

القاهرة- أ ش أ:

بعث الرئيس عبد الفتاح السيسى ببرقية تهنئة إلى الرئيس فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية بمناسبة الاحتفال بالعيد القومى.

وفي هذا الإطار أوفد الرئيس السيسى ، عبد العزيز الشريف الامين برئاسة الجمهورية إلى سفارة روسيا الاتحادية بالقاهرة للتهنئة بهذه المناسبة.