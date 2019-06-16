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    نقابة الفلاحين: أزمة ارتفاع أسعار الليمون "مفتعلة".. والإخوان ورائها

    04:26 م الأحد 16 يونيو 2019
    نقابة الفلاحين: أزمة ارتفاع أسعار الليمون "مفتعلة".. والإخوان ورائها

    أسعار الليمون

    كتب- أحمد مسعد:

    كشف النوبي أبواللوز الأمين العام لنقابة الفلاحين، عن تراجع أسعار الليمون في أسواق الجملة لتسجل ما بين 30 لـ 35 جنيهًا، وتصل للمستهلك بسعر يتراوح ما بين 40 لـ 45 جنيهًا للكيلو، موضحًا أن الليمون شهد انحفاضًا ملحوظًا خلال اليومين الماضيين مع زيادة المعروض.

    وأضاف "أبواللوز"، في بيان الأحد، أن استمرار أزمة ارتفاع أسعار الليمون كل هذا الوقت "مفتعل"، من قبل بعض التجار الكبار المنتمين لجماعة الإخوان، لتصدير أزمات سياسية واقتصادية للمجتمع المصري.

    وأوضح، أن قنوات الإخوان والقنوات المعادية لمصر أوهمت الرأي العام بأن هناك أزمات في الشارع المصري متعلقة بأسعار الخضروات والموالح وبعض السلع الغذائية وفي مقدمتها الليمون، مشيرًا إلى أن الشعب المصري أذكي منهم جميعا، وقاطع الليمون ولم يقبل على شرائه باستثناء أولاد الذوات، وتابع: "مش هنموت يعني لو ماشربناش ليمون".

    أسعار الليمون نقابة الفلاحين النوبي أبواللوز الإخوان

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