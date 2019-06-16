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    مصدر بـ"تايم سبورتس" يوضح موقف بث الاستوديو التحليلي عقب مباريات المنتخب

    03:47 م الأحد 16 يونيو 2019
    مصدر بـ"تايم سبورتس" يوضح موقف بث الاستوديو التحليلي عقب مباريات المنتخب

    تايم سبورت

    كتب- مصطفى علي:

    كشف مصدر بقناة "تايم سبورتس"، عن كيفية بث الاستوديو التحليلي لمباريات مصر في بطولة كأس الأمم الإفريقية، ما بين الأرضي والفضائي في ظل حصول القناة على حقوق بث البطولة أرضيًا فقط، بينما لم تتضمن الحقوق بثها فضائيًا.

    وقال المصدر- الذي طلب عدم ذكر اسمه- لمصراوي الأحد، إن قناة تايم من المقرر أن تبث الاستوديو التحليلي على جزئين بحيث يكون الجزء الأول ما قبل المباراة مذاعًا على الأرضي والفضائي، بينما الجزء الثاني ما بعد المباراة سيكون مذاعًا على الأرضي فقط، خاصة وأنه يتضمن لقطات من المباراة لتحليلها بما فيها فقرة التحكيم، وكل هذا لا يحق بثه فضائيًا.

    يذكر أن قناة تايم سبورتس أطلقت على الترددين الأرضي والفضائي، فيما حصلت على حقوق بث بطولة أمم إفريقيا أرضيًا فقط.

    تايم سبورتس الاستوديو التحليلي مباريات المنتخب أمم أفريقيا 2019

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