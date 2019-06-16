الجيزة ترفع مخلفات إزالات عشش السودان وكوبري الخشب بالدقي

كتب-إسلام ضيف:

قالت محافظة الجيزة إنها تواصل أعمال إزالة الإشغالات والمخلفات بمنطقة عشش السودان وكوبري الخشب بحي الدقي.

وأكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة أنه تم رفع مئات الأطنان من المخلفات والرتش ونوتج الإزالات التي تمت أمس، تمهيدًا للبدء في إنشاء عقارات سكنية حضارية لساكني العشش.

وأشار راشد إلى أنه تم التنسيق مع الأجهزة الأمنية وشرطة المرافق، لتعيين خدمات ثابتة بالمنطقة لسرعة إنجاز أعمال إزالة الإشغالات، حيث تم ازالة إشغالات ومخلفات أكثر من 20 محل بمحيط منطقة العشش وبجوار سور السكة الحديد والتي تراكمت على مدار سنوات.

وأكد المحافظ أنه تم توجية هيئة النظافة للدفع بمعدات إضافية لسرعة رفع المخلفات من المنطقة مع تكثيف الدوريات على مدار اليوم.

وتفقد المحافظ أعمال إزالة العشش أمس، رافقه اللواء مصطفى شحاته مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة للوقوف على أعمال الإزالة والتأكد من تنفيذها على أكمل وجه.

وشهدت منطقة عشش السودان تواجد اللواء خالد المجايري رئيس حي الدقي واللواء حسن الدماطي مدير شرطة المرافق؛ لمتابعة أعمال رفع الإشغالات من المنطقة.

من جانبه أكد شفيق جلال رئيس هيئة النظافة أنه تم الدفع بأكثر من 20 مُعدة متنوعة ما بين لوادر وسيارات نقل كبيرة ومتوسطة؛ لرفع كافة المخلفات والرتش من المنطقة على مدار اليوم ولن يتم المغادرة من المنطقة قبل الانتهاء من رفع كافة المخلفات بناءا على توجيهات اللواء المحافظ.

وبدأت المحافظة أمس السبت، في إزالة 40 عشة و5 عقارات بمنطقة عشش السودان بحي الدقي؛ وذلك تمهيدا لبدء أعمال بناء وتسكين باقي الأسر المستحقة من سكان العشش، ضمن أعمال المرحلة الرابعة لتطوير منطقة عشش السودان وبدء أعمال انشاء سلم مترو الأنفاق.