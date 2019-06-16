أمن الجيزة يضبط المتهمين بسرقة مصنع في أكتوبر

كتب- محمد شعبان:

ألقت قوات الأمن بالجيزة القبض على 5 متهمين ثبت تورطهم في حادث سرقة مبلغ مالي من مصنع بمدينة 6 أكتوبر.

تحريات العقيد فوزي عامر مفتش مباحث قطاع أكتوبر توصلت إلى أن سائقا يتعامل مع المصنع استعان بأربعة آخرين أحدهم له معلومات جنائية، وتسللوا إلى المصنع، وكسروا الخزينة واستولوا على نحو 700 ألف جنيه.

عقب تقنين الإجراءات، تمكن المقدم مصطفى زيدان وكيل فرقة أكتوبر من ضبط المتهمين والأسلحة المستخدمة في أكمنة أعدت لهم بأماكن ترددهم، وأقروا بارتكاب الواقعة.

بإرشاد المتهمين تم إعادة جزء من المبلغ، وأشار المتهمون إلى صرف الباقي على متطلباتهم الشخصية، وتم تحرير المحضر اللازم.