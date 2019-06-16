ضبط أدوية مستوردة مهربة جمركيا داخل صيدلية بالقاهرة

كتب- علاء عمران:

ضبطت إدارة مباحث رعاية الأحداث بمديرية أمن القاهرة، كميات كبيرة من الأدوية المستوردة والمهربة جمركياً داخل صيدلية بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر بالقاهرة.

أكدت معلومات وتحريات إدارة مباحث رعاية الأحداث، قيام "صاحب صيدلية كائنة بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول"، بتجميع كميات كبيرة من الأدوية المؤثرة على الحالة النفسية والعصبية والأدوية المستوردة والمهربة جمركياً، وغير مُسدد عنها الرسوم الجمركية، فضلأً عن بعض العقاقير الطبية الخاصة بوزارة الصحة والمحظور تداولها داخل مخزن (غير مرخص) بالصيدلية، وذلك بقصد بيعها بأسعار أعلى من سعرها المقرر لتحقيق أرباح غير مشروعة.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف الصيدلية المشار إليها بالتنسيق مع مفتشي الإدارة العامة للتفتيش الصيدلي بمديرية الشئون الصحية بالقاهرة.

وأمكن ضبط 3 أشخاص "المدير المسئول عن الصيدلية، عاملان بذات الصيدلية"، وعثر بداخل المخزن على كميات كبيرة من الأدوية والعقاقير الطبية المحلية والمستوردة والمهربة وغير مسدد عنها الرسوم الجمركية، وغير مسجلة بوزارة الصحة ومحظور تداولها داخل البلاد، بالإضافة إلى كميات من الأدوية الخاصة ببعض المستشفيات الحكومية والممنوع تداولها بالصيدليات بالمخالفة لأحكام القانون.

بمواجهتهم أيدوا ما سبق، وجارٍ تكثيف الجهود لضبط مالك الصيدلية، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية لتولي النيابة التحقيق.