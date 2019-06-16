جدية حجز 10 آلاف جنيه.. الأوقاف: إجراء جديد بشأن شقق الإسكان الاجتماعي

كتب – محمود مصطفى:

قال المهندس سيد محروس رئيس هيئة الأوقاف، أمين عام اتحاد الأوقاف العربية، إنه تم مد الحجز بشقق الإسكان الاجتماعي بمدينتي السادات بالمنوفية، والعاشر من رمضان بالشرقية، إلى نهاية يونيو الجاري.

وأضاف محروس في تصريحات، لمصراوي، الأحد، أن عدد الشقق التي طرحتها هيئة الأوقاف في الإعلان الحالي تبلغ أربعة آلاف بالسادات والعاشر من رمضان، وتم مد فترة الحجز، بعد الإقبال الشديد على سحب الملفات الخاصة بالتقديم، من مقر الهيئة بميدان الدقي.

وأشار رئيس هيئة الأوقاف، إلى أن تسهيلات تقدم في السداد بنظام مبادرة البنك المركزي تصل إلى ٢٠ سنة، وتتراوح مساحات الوحدات من ٥٩ م وحتى ٨١ م بالعاشر من رمضان، و٥٢م حتى ٧٩م بمدينة السادات.

ولفت إلى أن الشقق بنظام التمليك بنظام التمويل العقاري عن طريق القرعة العلنية مع تحصيل قيمة جدية حجز على حساب النموذج والمساحة الوحدة طبقا للمبالغ الآتية:

مبلغ وقدرة 10000ج نموذج رقم (1)

مبلغ وقدرة 15000ج نموذج رقم (2)

مبلغ وقدرة 20000ج نموذج رقم (3)

مبلغ وقدرة 250ج ثمن كراسة الشروط.

وقال إنه يتراوح سعر الوحدة بين ١٠١٢٠٠ إلى ١٩٠,٨٠٠ جنيه مصري، بدعم نقدي يصل إلى 25 ألف جنيه، وأسعار فائدة مميزة من ٥% إلى ٧%، ويجرى سداد مقدم ١٥% من سعر الوحدة السكنية.

وطرحت هيئة الأوقاف كراسة الشروط للراغبين في حجز الوحدات السكنية الجديدة بمبلغ ٢٥٠ جنيها بمقر الهيئة الكائن فى ١٠٩ شارع التحرير بميدان بالدقي.

واشترطت هيئة الأوقاف للتقدم لحجز وحدة سكنية ما يلي:

١- استيفاء استمارة حجز الوحدة والإقرار بخط واضح.

٢- تقديم صورة من بطاقة الرقم القومي للمتقدم وزوجته "سارية".

٣- تقديم شهادة بإثبات صافي الدخل الشهري للأعزب، وللزوج أو الزوجة إن كانت تعمل بالنسبة للمتزوجين، مختومة وموقعة من جهة العمل، مع تقديم أي مستندات خاصة بمصادر دخل إضافية.

٤- ألا يقل سن المتقدم عن ٢١ سنة ولا يزيد على ٥٠ سنة.

٥- ألا يكون المتقدم مالكا لوحدة سكنية.

٦- يحظر شراء الوحدة نقدا ويلتزم بالسداد بنظام التمويل العقاري.

٧- ألا يزيد الدخل السنوي للمتقدم على ٥٧ ألف جنيه سنويا للأسرة "٤٧٥٠ جنيهًا شهريا"، و٤٢ ألف للأعزب "٣٠٠٠ جنيه شهريا".

٨- إنهاء جميع الالتزامات البنكية إن وجدت.

٩- تسديد جدية حجز من ١٠ آلاف إلى ٢٠ ألف جنيه طبقا للنموذج الموضح بكراسة الشروط.