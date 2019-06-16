بالخطوات.. كيف تحصل على تذكرة مترو الأنفاق من ماكينات "VTM"؟

كتب- أسامة عبدالكريم:

أعلنت وزارة النقل عن توافر ماكينات TVM بالمحطات الجديدة (هارون- ألف مسكن- نادي الشمس) بالخط الثالث بالمترو، بواقع ماكينة لكل محطة، لاستخراج التذكرة بفئاتها المختلفة آليا بدون صراف تذاكر.

وينشر "مصراوي" خطوات الحصول على تذكرة مترو وكيفية استخدام الماكينة.

الحصول على تذكرة

- الضغط باللمس على نص شراء التذكرة الموجودة على الشاشة؟

- ستظهر لك فئات التذاكر الثلاث التي تبدأ (5 ، 7 ، 10).

- اضغط على فئة التذكرة المراد الحصول عليها.

- إرفاق المبلغ المالي في مخرج أسفل يمين شاشة الماكينة.

- ستحصل على التذكرة من الفتحة أسفل يسار الشاشة.

- إذا كان هناك نقود متبقية ستخرج من الفتحة أسفل يمين الشاشة.

- يمكن دفع ثمن التذكرة من خلال العملات المعدنية من خلال فتحة أسفل يمين شاشة العرض.

- يتم وضع النقود قطعة قطعة حتى تصل إلى ثمن التذكرة المراد الحصول عليها.

- تخرج التذكرة أسفل يسار شاشة العرض.

كما يمكن من خلال ماكينة الصراف الآلي تسديد الاشتراكات

- ضع بطاقة الاشتراك داخل الدائرة الحمراء أسفل يسار الشاشة.

- يظهر لك الرصيد المتبقى من الاشتراك عبر الشاشة.

- ادخل النقود المراد شحنها للاشتراك.

- ستظهر لك رسالة برصيدك بعد الشحن.