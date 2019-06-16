بالخطوات.. كيف تحصل على تذكرة مترو الأنفاق من ماكينات "VTM"؟
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كتب- أسامة عبدالكريم:
أعلنت وزارة النقل عن توافر ماكينات TVM بالمحطات الجديدة (هارون- ألف مسكن- نادي الشمس) بالخط الثالث بالمترو، بواقع ماكينة لكل محطة، لاستخراج التذكرة بفئاتها المختلفة آليا بدون صراف تذاكر.
وينشر "مصراوي" خطوات الحصول على تذكرة مترو وكيفية استخدام الماكينة.
الحصول على تذكرة
- الضغط باللمس على نص شراء التذكرة الموجودة على الشاشة؟
- ستظهر لك فئات التذاكر الثلاث التي تبدأ (5 ، 7 ، 10).
- اضغط على فئة التذكرة المراد الحصول عليها.
- إرفاق المبلغ المالي في مخرج أسفل يمين شاشة الماكينة.
- ستحصل على التذكرة من الفتحة أسفل يسار الشاشة.
- إذا كان هناك نقود متبقية ستخرج من الفتحة أسفل يمين الشاشة.
- يمكن دفع ثمن التذكرة من خلال العملات المعدنية من خلال فتحة أسفل يمين شاشة العرض.
- يتم وضع النقود قطعة قطعة حتى تصل إلى ثمن التذكرة المراد الحصول عليها.
- تخرج التذكرة أسفل يسار شاشة العرض.
كما يمكن من خلال ماكينة الصراف الآلي تسديد الاشتراكات
- ضع بطاقة الاشتراك داخل الدائرة الحمراء أسفل يسار الشاشة.
- يظهر لك الرصيد المتبقى من الاشتراك عبر الشاشة.
- ادخل النقود المراد شحنها للاشتراك.
- ستظهر لك رسالة برصيدك بعد الشحن.
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