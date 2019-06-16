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    بالخطوات.. كيف تحصل على تذكرة مترو الأنفاق من ماكينات "VTM"؟

    12:39 م الأحد 16 يونيو 2019
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    كتب- أسامة عبدالكريم:

    أعلنت وزارة النقل عن توافر ماكينات TVM بالمحطات الجديدة (هارون- ألف مسكن- نادي الشمس) بالخط الثالث بالمترو، بواقع ماكينة لكل محطة، لاستخراج التذكرة بفئاتها المختلفة آليا بدون صراف تذاكر.

    وينشر "مصراوي" خطوات الحصول على تذكرة مترو وكيفية استخدام الماكينة.

    الحصول على تذكرة

    - الضغط باللمس على نص شراء التذكرة الموجودة على الشاشة؟

    - ستظهر لك فئات التذاكر الثلاث التي تبدأ (5 ، 7 ، 10).

    - اضغط على فئة التذكرة المراد الحصول عليها.

    - إرفاق المبلغ المالي في مخرج أسفل يمين شاشة الماكينة.

    - ستحصل على التذكرة من الفتحة أسفل يسار الشاشة.

    - إذا كان هناك نقود متبقية ستخرج من الفتحة أسفل يمين الشاشة.

    - يمكن دفع ثمن التذكرة من خلال العملات المعدنية من خلال فتحة أسفل يمين شاشة العرض.

    - يتم وضع النقود قطعة قطعة حتى تصل إلى ثمن التذكرة المراد الحصول عليها.

    - تخرج التذكرة أسفل يسار شاشة العرض.

    كما يمكن من خلال ماكينة الصراف الآلي تسديد الاشتراكات

    - ضع بطاقة الاشتراك داخل الدائرة الحمراء أسفل يسار الشاشة.

    - يظهر لك الرصيد المتبقى من الاشتراك عبر الشاشة.

    - ادخل النقود المراد شحنها للاشتراك.

    - ستظهر لك رسالة برصيدك بعد الشحن.

    ماكينات VTM وزارة النقل الخط الثالث بالمترو تذاكر المترو

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