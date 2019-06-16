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    السبت.. وزير الأوقاف يلتقى مديري المديريات بأكاديمية التدريب

    11:51 ص الأحد 16 يونيو 2019
    السبت.. وزير الأوقاف يلتقى مديري المديريات بأكاديمية التدريب

    وزارة الأوقاف

    كتب- محمود مصطفى:

    يلتقي وزير الأوقاف، صباح السبت المقبل، مديري المديريات الإقليمية، بمبنى أكاديمية تدريب الأئمة والدعاة والوعاظ، بالسادس من أكتوبر لمراجعة ومناقشة بعض الملفات.

    وأوضحت وزارة الأوقاف، في بيان لها الأحد، أنه ستتم مناقشة أنشطة مدرسة المسجد الجامع الصيفية والمدارس العلمية والقرآنية ومراكز الثقافة الإسلامية، ومراكز إعداد محفظي القرآن الكريم، ومشروع صكوك الأضاحي، وبرامج التدريب، وأعمال اللجنة العليا للخدمات، والإحلال والتجديد والصيانة، من حيث ترتيب الأولويات، وآليات الإسناد، ومتابعة التنفيذ.

    وأشارت إلى أنه ستتم مناقشة الاستعانة بالكفاءات من الشباب في مختلف جوانب العمل الدعوي والإداري، ورؤى تحديث وتطوير جوانب العمل الإداري والتنظيمي، وبرامج العناية بالنشء والشباب، وتفعيل دور الواعظات، ومناقشة موضوع إسكان العاملين بالأوقاف، والانتهاء من تغيير لافتات المساجد التي كانت تحمل أسماء بعض الجمعيات أو رموز الجماعات، تخليصا لدور العبادة من أي توظيف سياسي أو أيدلوجي.

    وزارة الأوقاف أكاديمية تدريب الأئمة والدعاة والوعاظ محفظي القرآن الكريم
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