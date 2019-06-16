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    مدبولي: إرسال مشروع قانون تسجيل العقارات بنظام الإيداع بالمدن الجديدة للبرلمان

    11:41 ص الأحد 16 يونيو 2019
    مدبولي: إرسال مشروع قانون تسجيل العقارات بنظام الإيداع بالمدن الجديدة للبرلمان

    الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء

    كتب- محمد عبدالناصر:

    قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة لم تتأخر عن الشركات في تصدير قطاع المقاولات للخارج.

    وأَضاف خلال كلمته في منتدى "بُناة مصر" الذي عقد صباح الأحد بفندق الماسة، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن ما تم تنفيذه على أرض مصر معجزة هندسية وفنية بإشادة المؤسسات الدولية، كاشفا أن الفترة المقبلة تشهد التوسع في إنشاء البنوك بالخارج، خاصة في أفريقيا.

    ودعا مدبولي، شركات المقاولات المصرية لتكوين وبناء تحالفات مع شركائها في دول العالم، للتواجد في دول أفريقية وعربية.

    وأِشار إلى أنه تم الانتهاء من تيسير تسجيل العقارات في المدن الجديدة بنظام الإيداع، مطالبا تفعيل القانون لتيسير عملية التسجيل.

    ووجه رئيس الوزراء، بمنح فرصة لصناديق الاستثمار العقاري، مضيفا "أي طلبات بتطلب فالحكومة لن تتأخر عليها، والدولة تتحرك بأسرع وقت".

    ولفت إلى أن الحكومة تحرص كل الحرص على تشجيع عملية تصدير العقار وصناعة المقاولات، وهذا جزء مهم من الاقتصاد المصري، لأنه يساهم في زيادة الاستثمار، وخلق فرص عمل للشباب، متابعًا "مصر تستحق أن تتواجد بقوة في سوق العقارات العالمي".

    مصطفى مدبولي البرلمان منتدى بُناة مصر السيسي أفريقيا مشروع قانون تسجيل العقارات

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